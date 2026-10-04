Взрывы в Сумах 4 октября прогремели во время атаки управляемыми авиабомбами.

О последствиях утренней атаки сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 4 октября: что известно

По словам Олега Григорова, утром враг нанес пять ударов кассетными бомбами по Сумской общине.

Сейчас смотрят

Очередной удар российские войска нанесли по жилому району. Зафиксировано попадание рядом с многоэтажкой.

В результате российского удара по одному из объектов гражданской инфраструктуры в Сумах возник пожар.

Из-за задымления жителям города рекомендуют закрыть окна и, по возможности, меньше бывать на улице.

В ГСЧС сообщили, что российские КАБы попали рядом с многоэтажками. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, частные домовладения и транспортные средства.

Спасатели помогали людям выбраться из поврежденных домов. В частности, с верхнего этажа эвакуировали пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться.

Работы велись одновременно в нескольких местах. На местах попаданий также работали офицеры-спасатели из местных общин.

Пока известно, что в результате взрывов в Сумах 4 октября пострадали семь человек, среди них — один ребенок.

Все последствия взрывов в Сумах 4 октября выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.