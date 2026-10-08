В четверг, 8 октября, российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область.

Под вражеским ударом оказались гражданские объекты — местная парковка и приют для животных.

О последствиях атаки на Одесскую область сообщили в Одесской областной военной администрации и областном управлении ГСЧС.

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Атака на Одесскую область 8 октября: последствия

В результате атаки на Одесскую область сегодня случилось попадание на территории автостоянки, вспыхнул масштабный пожар.

По данным ОВА, огонь полностью уничтожил 14 транспортных средств, еще 13 автомобилей получили существенные повреждения.

Ударной волной и обломками также поврежден забор и вольеры приюта для четвероногих, расположенного рядом с эпицентром взрыва.

Пожарным удалось оперативно укротить пламя и спасти основное здание убежища от полного уничтожения.

К сожалению, не обошлось без жертв среди животных: одна собака погибла, еще одна получила травмы.

К ликвидации последствий вражеского обстрела привлекали 14 специалистов ГСЧС и три единицы спецтехники, а также шесть добровольцев с одной машиной от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

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