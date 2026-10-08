В Прилуках Черниговской области всю ночь продолжались поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по жилому многоэтажному дому.

По состоянию на утро 8 октября подтверждена гибель 22 человек.

Обновленные данные о последствиях российского удара по Прилукам обнародовала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Атака на Прилуки 7 октября: число погибших и пострадавших выросло

В ночь на 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Одно из попаданий пришлось на жилой многоэтажный дом, где были разрушены два подъезда.

Также в результате атаки были повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие и автомобили.

Всю ночь на 8 октября на месте удара продолжались поисково-спасательные работы.

По обновленным данным ГСЧС, по состоянию на утро 8 октября число погибших возросло до 22 человек, среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили травмы, в том числе семеро детей.

Во время спасательной операции спасателям удалось спасти 15 человек, среди которых один ребенок.

Сейчас спасатели продолжают расчищать завалы и демонтировать разрушенные конструкции здания.

Окончательные последствия атаки на Прилуки 7 октября уточняются.

Напомним, что в результате российской атаки на Прилуки 7 октября также был поврежден газопровод среднего давления. Из-за этого более 18 тысяч жителей города временно остались без газоснабжения.

В Нафтогазе также сообщили, что в многоэтажке, где российская ракета разрушила подъезды, жили сотрудники Группы. На момент того сообщения было известно о гибели одной сотрудницы.