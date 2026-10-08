У четвер, 8 жовтня, російські війська вкотре атакували Одещину.

Під ворожим ударом опинилися цивільні об’єкти — місцева автостоянка та притулок для тварин.

Про наслідки атаки на Одещину повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації та обласному управлінні ДСНС.

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Атака на Одещину 8 жовтня: наслідки

Унаслідок атаки на Одещину сьогодні сталося влучання на території автостоянки, спалахнула масштабна пожежа.

За даними ОВА, вогонь ущент знищив 14 транспортних засобів, ще 13 автомобілів зазнали суттєвих пошкоджень.

Ударною хвилею та уламками також понівечено паркан і вольєри притулку для чотирилапих, розташованого поруч з епіцентром вибуху.

Вогнеборцям вдалося оперативно приборкати полум’я й урятувати основну будівлю притулку від повного знищення.



На жаль, не минулося без жертв серед тварин: один собака загинув, ще один дістав травми.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучали 14 фахівців ДСНС та три одиниці спецтехніки, а також шістьох добровольців з однією машиною від Асоціації добровільних пожежних України.

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