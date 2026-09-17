Кабмин определил порядок работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня угрозы во время воздушных тревог и поручило усилить доступ к укрытиям.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Правила работы железной дороги во время тревог: что известно

— При желтом уровне угрозы — поезда идут по расписанию, осуществляется посадка и высадка пассажиров. При красном уровне – посадка пассажиров, отправление поездов приостанавливается и люди обязательно переходят в укрытие, – сказал Корецкий.

По словам премьера, в зависимости от обстановки на месте Укрзалізниця получит возможность оперативно ограничивать движение, рассредоточивать подвижной состав и пассажиров, чтобы не допустить скопления людей.

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Корецкий сообщил, что правительство поручило Укрзализниці совместно с областными военными администрациями и громадами срочно увеличить доступность укрытий на вокзалах и станциях.

По его словам, Министерство инфраструктуры вместе с ГСЧС должны внедрить автоматическое получение данных об уровне угрозы.

— Все решения должны приниматься мгновенно, – подчеркнул он.

Министерство внутренних дел и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и будут обеспечивать эвакуацию людей в случае возникновения угрозы.

Премьер обратился к регионам с призывом согласовать графики работы городского транспорта с движением поездов, особенно в ночное время, чтобы пассажиры могли беспрепятственно добраться домой.

Корецкий добавил, что громады должны максимально ускорить установку мобильных укрытий.

— Это критически необходимо, чтобы люди имели возможность быстро спрятаться в случае опасности. Безусловно, что безопасность пассажиров и работников железной дороги является главным приоритетом, – подытожил он.

Как известно, 3 сентября правительство приняло решение о приспособлении работы государственных учреждений, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике воздушных атак российской армии, введя градацию тревог на желтый и красный уровни опасности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усилит защиту железной дороги, автозаправочных станций и других критически важных предприятий от российских атак.

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