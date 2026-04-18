ДТП на железной дороге: в Винницкой области тепловоз протаранил пассажирский Интерсити+
- На станции Браилов в Винницкой области частный тепловоз врезался в сторону пассажирского поезда Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль.
- Все 576 пассажиров не пострадали, а Укрзализныця уже организовала подменный состав и проводит расследование причин аварии.
В Винницкой области пассажирский поезд Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль столкнулся с тепловозом частного карьера на станции Браилов.
Об этом сообщает компания Укрзализныця.
ДТП с поездом в Винницкой области 18 апреля
– Все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Их разместили на станции. За ними уже следует подменный поезд, – говорится в сообщении.
Как отмечают в Укрзализныце, от пассажиров собирают информацию о запланированных пересадках.
Железнодорожники уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы провести все таможенно-пограничные процедуры максимально оперативно и минимизировать задержку поезда.
Кроме того, в Укрзализныце рассказали, что договариваются с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки.
Укрзализныця подробно выясняет причины аварии: на место выехала оперативная группа. По результатам расследования дадут полную правовую оценку ДТП.