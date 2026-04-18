В Винницкой области пассажирский поезд Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль столкнулся с тепловозом частного карьера на станции Браилов.

Об этом сообщает компания Укрзализныця.

ДТП с поездом в Винницкой области 18 апреля

По информации компании, на станции Браилов частный тепловоз частного карьера врезался в сторону пассажирского поезда Интерсити+ Киев – Перемышль.

– Все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Их разместили на станции. За ними уже следует подменный поезд, – говорится в сообщении.

Как отмечают в Укрзализныце, от пассажиров собирают информацию о запланированных пересадках.

Железнодорожники уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы провести все таможенно-пограничные процедуры максимально оперативно и минимизировать задержку поезда.

Кроме того, в Укрзализныце рассказали, что договариваются с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки.

Укрзализныця подробно выясняет причины аварии: на место выехала оперативная группа. По результатам расследования дадут полную правовую оценку ДТП.

