У четвер, 8 жовтня, на станції Підзамче у Львові дизель-поїзд сполученням Львів – Сокаль зіткнувся з електровозом.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Зіткнення дизель-поїзду та електровозу у Львові: що відомо

– Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається чотирьом пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області потяг зіткнувся із маршрутним автобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селищі Квасилів загинули четверо людей. Травмовані отримали медичну допомогу.

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До слова, на залізничному переїзді у Львівській області сталася смертельна аварія внаслідок виїзду водія автокрана на колії.

Зіткнення відбулося у селі Гірне Стрийського району. Помічник машиніста та водій вантажівки дістали травми, їх госпіталізували. Серед пасажирів поїзда та членів бригади звернень по медичну допомогу не зафіксовано.

Пізніше стало відомо, що машиніст автокрану помер дорогою до лікарні.

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