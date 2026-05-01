1 мая произошла смертельная авария на железнодорожном переезде во Львовской области из-за того, что водитель автокрана, не отреагировав на сигнализацию, выехал на рельсы.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Смертельное ДТП на переезде во Львовской области: что известно

Авария произошла утром 1 мая на одном из железнодорожных переездов во Львовской области. По словам Перцовского, водитель автокрана выехал на пути, несмотря на включенную сигнализацию, в момент, когда приближался поезд.

В результате столкновения погиб машинист. Находившиеся в поезде медики пытались спасти мужчину, но не удалось.

— И это не вражеский дрон… Это очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром на Львовщине. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран. Последствия — трагедия, —написал Перцовский.

Помощник машиниста и водитель автокрана получили травмы — их госпитализировали. В то же время среди пассажиров и поездной бригады пострадавших нет.

Известно, что погибший машинист был ветераном войны — после возвращения с фронта он продолжил работать на железной дороге.

После аварии поезд оперативно оттягивают, чтобы восстановить движение.

В Укрзализныце заявили, что будут добиваться максимально жесткого наказания для виновного в трагедии.

Фото: Александр Перцовский

