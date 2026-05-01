На Львовщине автокран выехал на переезд: погиб машинист-ветеран, есть раненые
1 мая произошла смертельная авария на железнодорожном переезде во Львовской области из-за того, что водитель автокрана, не отреагировав на сигнализацию, выехал на рельсы.
Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Смертельное ДТП на переезде во Львовской области: что известно
Авария произошла утром 1 мая на одном из железнодорожных переездов во Львовской области. По словам Перцовского, водитель автокрана выехал на пути, несмотря на включенную сигнализацию, в момент, когда приближался поезд.
В результате столкновения погиб машинист. Находившиеся в поезде медики пытались спасти мужчину, но не удалось.
— И это не вражеский дрон… Это очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром на Львовщине. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран. Последствия — трагедия, —написал Перцовский.
Помощник машиниста и водитель автокрана получили травмы — их госпитализировали. В то же время среди пассажиров и поездной бригады пострадавших нет.
Известно, что погибший машинист был ветераном войны — после возвращения с фронта он продолжил работать на железной дороге.
После аварии поезд оперативно оттягивают, чтобы восстановить движение.
В Укрзализныце заявили, что будут добиваться максимально жесткого наказания для виновного в трагедии.
Фото: Александр Перцовский