Взрывы в Киеве 8 октября: дрон попал в здание магазина, есть погибшие и пострадавшие
В результате взрывов в Киеве 8 октября зафиксировано попадание российского дрона в здание магазина, в результате чего погибли и пострадали люди.
О последствиях российской атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 12:20.
Взрывы в Киеве 8 октября: что известно
Взрывы в Киеве сегодня прогремели во время российской атаки беспилотников. Последствия зафиксировали в Соломенском и Голосеевском районах столицы.
По информации мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе БпЛА попал в четырехэтажное здание магазина. На место попадания направили экстренные службы, которые локализовали пожар.
В здании магазина обнаружили тела двух погибших, еще три человека пострадали. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.
В Голосеевском районе обломки беспилотника упали на открытую территорию. Туда также вызвали медиков и экстренные службы.
По состоянию на 10:52 сообщалось, что с начала суток в результате взрывов в Киеве 8 октября погиб один человек, еще 11 получили ранения. Девять пострадавших госпитализировали.
В настоящее время количество погибших возросло, по меньшей мере, до трех человек, еще минимум 14 пострадали.
Окончательные последствия взрывов в Киеве сегодня, 8 октября, устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.