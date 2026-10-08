В результате взрывов в Киеве 8 октября зафиксировано попадание российского дрона в здание магазина, в результате чего погибли и пострадали люди.

О последствиях российской атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 12:20.

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Взрывы в Киеве 8 октября: что известно

Взрывы в Киеве сегодня прогремели во время российской атаки беспилотников. Последствия зафиксировали в Соломенском и Голосеевском районах столицы.

По информации мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе БпЛА попал в четырехэтажное здание магазина. На место попадания направили экстренные службы, которые локализовали пожар.

В здании магазина обнаружили тела двух погибших, еще три человека пострадали. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.

В Голосеевском районе обломки беспилотника упали на открытую территорию. Туда также вызвали медиков и экстренные службы.

По состоянию на 10:52 сообщалось, что с начала суток в результате взрывов в Киеве 8 октября погиб один человек, еще 11 получили ранения. Девять пострадавших госпитализировали.

В настоящее время количество погибших возросло, по меньшей мере, до трех человек, еще минимум 14 пострадали.

Окончательные последствия взрывов в Киеве сегодня, 8 октября, устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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