Жителей Киева предупредили об экстренных отключениях света 8 октября.

О введении экстренных отключений сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.

Отключения света в Киеве 8 октября: что известно

В четверг, 8 октября, в Киеве по распоряжению Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии.

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Как объяснили в ДТЭК, во время экстренных отключений почасовые графики не действуют. Это значит, что заранее установленное время отключения и возобновления электроснабжения сейчас не применяется.

В компании подчеркнули, что в случае изменений будут оперативно информировать потребителей через официальный Telegram-канал.

Причины введения экстренных ограничений и ориентировочное время их отмены в опубликованном сообщении не уточнили.