В Киеве и области ввели экстренные отключения света: графики не действуют
Жителей Киева предупредили об экстренных отключениях света 8 октября.
О введении экстренных отключений сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.
Отключения света в Киеве 8 октября: что известно
В четверг, 8 октября, в Киеве по распоряжению Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии.
Как объяснили в ДТЭК, во время экстренных отключений почасовые графики не действуют. Это значит, что заранее установленное время отключения и возобновления электроснабжения сейчас не применяется.
В компании подчеркнули, что в случае изменений будут оперативно информировать потребителей через официальный Telegram-канал.
Причины введения экстренных ограничений и ориентировочное время их отмены в опубликованном сообщении не уточнили.
Из-за проблем с электроснабжением снизилось давление воды на правом берегу столицы.
Как сообщили в КГГА, из-за падения напряжения в электросети возникли перебои с питанием отдельных водопроводных объектов.
Снижение давления воды зафиксировали в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах водоснабжение может временно полностью пропасть.
Специалисты Киевводоканала вместе с энергетиками работают над устранением перебоев. Стабильное водоснабжение обещают восстановить после нормализации электроснабжения водопроводных объектов.
Экстренные отключения света в Киевской области 8 октября
В Киевской области 8 октября тоже ввели экстренные отключения электроэнергии.
По сообщению ДТЭК, по решению Укрэнерго ограничения действуют в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах.
В компании напомнили, что во время экстренных отключений почасовые графики не действуют.
Накануне Укрэнерго предупредило, что 8 октября в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключений электричества. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
В частности, в течение суток, с 00:00 до 23:59, планировались почасовые отключения для потребителей в объеме от 0,5 до 1,5 очереди. Для промышленности и бизнеса также должны были действовать графики ограничения мощности.