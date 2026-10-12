Днем 12 октября в Днепре прогремели взрывы. Эпицентр в пригороде попал под вражеский удар.

О последствиях сообщили председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 12 октября: что известно

По словам главы Днепропетровской ОВА, в результате атаки загорелся один из этажей торгового центра.

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Председатель Днепропетровского областного совета также подтвердил удар по гипермаркету. Как сообщают местные СМИ, враг попал в здание Эпицентра. Об этом свидетельствуют и обнародованные ОВА фото повреждения гипермаркета.

Спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул из-за атаки вражеского дрона по Эпицентру в Днепровском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, под ударом оказался сам город Днепр. Взрывной волной повреждены окна многоэтажного жилого дома.

К сожалению, в результате российского удара по городу погиб один человек.

В областной администрации предупредили, что угроза сохраняется, и призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Окончательные последствия взрывов в Днепре 12 октября пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА