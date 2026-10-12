Взрывы в Харькове прогремели утром в понедельник, 12 октября. Россияне ударили дронами по многоэтажке в Киевском районе. Есть значительные разрушения, вспыхнул пожар, пятеро пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 12 октября: какие последствия

В 08:39 Терехов сообщил о попадании дронов в многоэтажный дом или рядом с ним в Киевском районе.

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— Попадание пришлось непосредственно в многоэтажку, большие разрушения верхних этажей, — позже уточнил мэр.

По его словам, в результате удара Шахеда по многоэтажке Харькова в одном из подъездов разрушены этажи с седьмого по девятый. Вспыхнул пожар. Продолжаются поисково-спасательные работы.

По состоянию на 9:05 было известно о пятерых пострадавших.

В 09:27 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе произошло еще одно попадание российского дрона. Россияне ударили по зданию спортивного учреждения. Информации о пострадавших пока нет.

О 09:34 Терехов сообщил еще об одном попадании в Киевском районе. Через несколько минут произошло пятое попадание в жилой дом.

Синегубов добавил, что вражеский дрон упал на территорию частного домовладения. Повреждены забор и остекление окон.

В 09:44 стало известно, что количество пострадавших в результате попадания в многоэтажку увеличилось до 11. Трое человек получили ранения, у остальных — острая реакция на стресс.

Напомним, вечером 11 октября прогремели взрывы в Харькове. Враг попал ракетой по пригороду. Было зафиксировано попадание в магазин. В результате атаки погибли три человека. Пострадали 22 человека, среди них двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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