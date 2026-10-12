Вдень 12 жовтня прогриміли вибухи Дніпрі. Епіцентр у передмісті потрапив під ворожий удар.

Про наслідки повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 12 жовтня: що відомо

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, внаслідок атаки зайнявся один із поверхів торговельного центру.

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Голова Дніпропетровської обласної ради також підтвердив удар по гіпермаркету. Як повідомляють міцеві ЗМІ, ворог влучив у будівлю Епіцентру. Про це свідчать і оприлюдненні ОВА фото пошкоджень гіпермаркету.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула через атаку ворожого дрона по Епіцентру у Дніпровському районі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Крім того, під атакою опинилося саме місто Дніпро. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхового житлового будинку.

На жаль, унаслідок російського удару по місту загинула одна людина.

В обласній владі попередили, що загроза триває, та закликали жителів залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Остаточні наслідки вибухів у Дніпрі 12 жовтня наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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