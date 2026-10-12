Вечером 12 октября русские войска несколько раз атаковали Харьков боеприпасами Бандероль. В Холодногорском районе повреждены частные дома, возникли пожары. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обстрел Харькова 12 октября

Первые попадания в Холодногорском районе зафиксировали около 21:17. По предварительным данным, российские войска применили малогабаритные ракеты Бандероля.

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В результате одного из ударов повреждены частный дом и соседние здания. На месте попадания возник пожар, огонь охватил поврежденные постройки.

По словам Игоря Терехова, повреждения получили более шести частных домов. Сообщалось о двух пострадавших, подвергшихся острой реакции на стресс.

Около 22:00 российские войска снова атаковали Харьков ракетами Бандероль. По предварительной информации, удары также пришлись на Холодногорский район.

Одна из ракет попала в жилой дом. В результате атаки возник пожар, а под завалами, по предварительным данным, могут находиться люди.

— Очень серьезные разрушения — сложился целый подъезд, — отметил Игорь Терехов.

Впоследствии в Холодногорском районе зафиксировали еще одно попадание. В результате российской атаки известно о трех пострадавших.

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пять человек получили ранения и госпитализированы в результате вражеского попадания в жилой дом в Холодногорском районе.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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