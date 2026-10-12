В Харькове после ударов Бандеролями разрушен подъезд дома: под завалами могут быть люди
- Россия несколько раз атаковала Харьков ракетами Бандероля.
- В Холодногорском районе повреждено более шести частных домов.
- Также попадание в Шевченковском районе.
Вечером 12 октября русские войска несколько раз атаковали Харьков боеприпасами Бандероль. В Холодногорском районе повреждены частные дома, возникли пожары. В результате обстрела есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова 12 октября
Первые попадания в Холодногорском районе зафиксировали около 21:17. По предварительным данным, российские войска применили малогабаритные ракеты Бандероля.
В результате одного из ударов повреждены частный дом и соседние здания. На месте попадания возник пожар, огонь охватил поврежденные постройки.
По словам Игоря Терехова, повреждения получили более шести частных домов. Сообщалось о двух пострадавших, подвергшихся острой реакции на стресс.
Около 22:00 российские войска снова атаковали Харьков ракетами Бандероль. По предварительной информации, удары также пришлись на Холодногорский район.
Одна из ракет попала в жилой дом. В результате атаки возник пожар, а под завалами, по предварительным данным, могут находиться люди.
— Очень серьезные разрушения — сложился целый подъезд, — отметил Игорь Терехов.
Впоследствии в Холодногорском районе зафиксировали еще одно попадание. В результате российской атаки известно о трех пострадавших.
Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пять человек получили ранения и госпитализированы в результате вражеского попадания в жилой дом в Холодногорском районе.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
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