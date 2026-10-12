Увечері 12 жовтня російські війська кілька разів атакували Харків боєприпасами Бандероль. У Холодногірському районі пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Обстріл Харкова 12 жовтня

Перші влучання у Холодногірському районі зафіксували близько 21:17. За попередніми даними, російські війська застосували малогабаритні ракети Бандероль.

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Внаслідок одного з ударів пошкоджено приватний будинок та сусідні будівлі. На місці влучання виникла пожежа, вогонь охопив пошкоджені споруди.

За словами Ігоря Терехова, пошкоджень зазнали понад шість приватних будинків. Повідомлялося про двох постраждалих, які зазнали гострої реакції на стрес.

Близько 22:00 російські війська знову атакували Харків ракетами Бандероль. За попередньою інформацією, удари також припали на Холодногірський район.

Одна з ракет влучила у житловий будинок. Унаслідок атаки виникла пожежа, а під завалами, за попередніми даними, можуть перебувати люди.

— Дуже серйозні руйнування — склався цілий під’їзд, — зазначив Ігор Терехов.

Згодом у Холодногірському районі зафіксували ще одне влучання. Внаслідок російської атаки відомо про трьох постраждалих.

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що пʼятеро людей отримали поранення і госпіталізовані внаслідок ворожого влучання в житловий будинок в Холодногірському районі.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

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