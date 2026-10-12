Киев под баллистическим обстрелом – в городе раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Обстрел Киева 12 октября: что известно

Командование Воздушных сил ВСУ в 22:09 предупредило о скоростной баллистической цели в направлении Киева.

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Впоследствии Виталий Кличко сообщил о взрыве.

По его информации, в Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место.

Сегодня вечером во время воздушной тревоги российский ударный дрон попал во двор жилой многоэтажки. В результате взрыва погибли два человека, еще 11 получили ранения. По данным прокуратуры, пожарами уничтожены по меньшей мере 12 автомобилей и два мотоцикла.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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