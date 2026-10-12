Взрывы в Киеве прогремели днем 12 октября во время атаки дронов на столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 12 октября: что известно

По словам Кличко, во время воздушной атаки в центре столицы действовали силы противовоздушной обороны.

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Позже он сообщил, что в Дарницком районе обломки российского беспилотника упали на частный жилой дом. На место происшествия выехали экстренные службы.

В Соломенском районе падение обломков БпЛА зафиксировали на открытой территории недалеко от частных домов. Туда тоже выехали соответствующие службы.

В результате атаки пострадали три человека, среди них — пожилая женщина.

Жителей столицы призвали находиться в безопасных местах и не выходить из укрытий до окончания воздушной тревоги.

Информация о последствиях взрывов в Киеве 12 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.