В ночь на 12 октября российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным дроном.

Днепропетровскую область, помимо прочего, армия РФ атаковала также артиллерией.

Количество пострадавших постоянно увеличивается.

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Об этих и других событиях ночи и утра 12 октября — читайте в дайджесте.

Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более 10 раз обстреляли артиллерией и атаковали дронами три района Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.

В Петриковской и Николаевской громадах Днепровского района в результате ударов возникли пожары. В Павлограде повреждено предприятие.

На Никопольщине под обстрелами оказались районный центр, Марганецкая и Покровская громады. Там повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Утром армия РФ нанесла удар по Днепру и Днепровскому району. В областном центре взрывной волной повреждены окна многоэтажного дома.

Погиб один человек.

В Днепровском районе загорелся один из этажей торгового центра. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.

Удары по логистике почтового оператора в Одесской области

Российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. Повреждены фасад здания, остекление и оборудование. Пострадавших нет.

На месте продолжается ликвидация последствий. Привлечены все соответствующие службы.

Попадание вражеских дронов в многоэтажку в Харькове

Утром 12 октября россияне нанесли пять ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова. Два из них пришлись на жилые многоэтажки. Разрушены два верхних этажа в подъезде одного из домов. Также есть попадание в спортивное здание.

В настоящее время известно о 19 пострадавших, среди них двое детей.

Атака на железнодорожную и энергетическую инфраструктуру Житомирщины

Враг с вечера неоднократно обстреливал север Житомирщины. Под ударом были объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе.

В результате атак возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС были вынуждены отходить в безопасные места, а затем снова возвращаться к работам.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших и травмированных не поступала.

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