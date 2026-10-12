События на утро 12 октября: удары по домам в Харькове и гипермаркету в пригороде Днепра
В ночь на 12 октября российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным дроном.
Днепропетровскую область, помимо прочего, армия РФ атаковала также артиллерией.
Количество пострадавших постоянно увеличивается.
Об этих и других событиях ночи и утра 12 октября — читайте в дайджесте.
- Атака на Днепропетровскую область
- Удары по логистике почтового оператора в Одесской области
- Попадание вражеских дронов в многоэтажку в Харькове
- Атака на железнодорожную и энергетическую инфраструктуру Житомирщины
Атака на Днепропетровскую область
В течение ночи российские войска более 10 раз обстреляли артиллерией и атаковали дронами три района Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.
В Петриковской и Николаевской громадах Днепровского района в результате ударов возникли пожары. В Павлограде повреждено предприятие.
На Никопольщине под обстрелами оказались районный центр, Марганецкая и Покровская громады. Там повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Утром армия РФ нанесла удар по Днепру и Днепровскому району. В областном центре взрывной волной повреждены окна многоэтажного дома.
Погиб один человек.
В Днепровском районе загорелся один из этажей торгового центра. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.
Удары по логистике почтового оператора в Одесской области
Российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. Повреждены фасад здания, остекление и оборудование. Пострадавших нет.
На месте продолжается ликвидация последствий. Привлечены все соответствующие службы.
Попадание вражеских дронов в многоэтажку в Харькове
Утром 12 октября россияне нанесли пять ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова. Два из них пришлись на жилые многоэтажки. Разрушены два верхних этажа в подъезде одного из домов. Также есть попадание в спортивное здание.
В настоящее время известно о 19 пострадавших, среди них двое детей.
Атака на железнодорожную и энергетическую инфраструктуру Житомирщины
Враг с вечера неоднократно обстреливал север Житомирщины. Под ударом были объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе.
В результате атак возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС были вынуждены отходить в безопасные места, а затем снова возвращаться к работам.
По состоянию на данный момент информация о пострадавших и травмированных не поступала.