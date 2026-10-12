Вибухи у Києві прогриміли вдень 12 жовтня під час дронової атаки на столицю.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 12 жовтня: що відомо

За інформацією Кличка, під час повітряної атаки в середмісті столиці працювали сили протиповітряної оборони.

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Згодом він повідомив, що у Дарницькому районі уламки російського безпілотника впали на приватний житловий будинок. На місце події вирушили екстрені служби.

У Солом’янському районі падіння уламків БпЛА зафіксували на відкритій території неподалік приватних будинків. Туди також вирушили відповідні служби.

Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них – літня жінка.

Мешканців столиці закликали перебувати в безпечних місцях і не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.

Інформація щодо наслідків вибухів у Києві 12 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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