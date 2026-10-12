Вибухи у Києві 12 жовтня: уламки дронів впали у двох районах, є постраждалі
Вибухи у Києві прогриміли вдень 12 жовтня під час дронової атаки на столицю.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 12 жовтня: що відомо
За інформацією Кличка, під час повітряної атаки в середмісті столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Згодом він повідомив, що у Дарницькому районі уламки російського безпілотника впали на приватний житловий будинок. На місце події вирушили екстрені служби.
У Солом’янському районі падіння уламків БпЛА зафіксували на відкритій території неподалік приватних будинків. Туди також вирушили відповідні служби.
Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них – літня жінка.
Мешканців столиці закликали перебувати в безпечних місцях і не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.
Інформація щодо наслідків вибухів у Києві 12 жовтня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.