Поздно вечером 12 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Харькову.

О последствиях сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Игорь Терехов и ГСЧС Украины.

Ракетный обстрел Харькова 12 октября: что известно

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В Холодногорском районе одна из российских ракет попала в четырехэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов. Также повреждено как минимум десять частных домов.

Во время поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли тела двух человек. Позже стало известно, что спасатели нашли тело третьего погибшего.

В Шевченковском районе оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. На первом этаже загорелось помещение банка, огонь также охватил шесть автомобилей. Кроме того, повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах.

По данным ГСЧС, в результате ракетного обстрела пострадали 15 человек, ещё троих удалось спасти.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. В частности, 19-летний парень находился в ожоговой реанимации, а другому мужчине делали операцию.

Еще трое людей были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Во время ликвидации последствий российского удара пострадал и спасатель ГСЧС. Его доставили в больницу.

На местах попаданий работают спасатели, пиротехники, кинологи, правоохранители, медики, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожаров.

Полицейские обходят поврежденные дома и квартиры, чтобы найти людей, которым может понадобиться помощь. Психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим.

Окончательные последствия ракетного обстрела Харькова 12 октября пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.