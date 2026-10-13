Ракетный обстрел Харькова: под завалами дома обнаружили троих погибших, есть раненые
Поздно вечером 12 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Харькову.
О последствиях сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Игорь Терехов и ГСЧС Украины.
Ракетный обстрел Харькова 12 октября: что известно
По предварительным данным, армия РФ применила 10 ракет типа Бандероль по гражданской инфраструктуре города.
В Холодногорском районе одна из российских ракет попала в четырехэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов. Также повреждено как минимум десять частных домов.
Во время поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли тела двух человек. Позже стало известно, что спасатели нашли тело третьего погибшего.
В Шевченковском районе оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. На первом этаже загорелось помещение банка, огонь также охватил шесть автомобилей. Кроме того, повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах.
По данным ГСЧС, в результате ракетного обстрела пострадали 15 человек, ещё троих удалось спасти.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. В частности, 19-летний парень находился в ожоговой реанимации, а другому мужчине делали операцию.
Еще трое людей были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Во время ликвидации последствий российского удара пострадал и спасатель ГСЧС. Его доставили в больницу.
На местах попаданий работают спасатели, пиротехники, кинологи, правоохранители, медики, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожаров.
Полицейские обходят поврежденные дома и квартиры, чтобы найти людей, которым может понадобиться помощь. Психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим.
Окончательные последствия ракетного обстрела Харькова 12 октября пока устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.