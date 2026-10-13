Пізно ввечері 12 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Харкову.

Про наслідки повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов та ДСНС України.

Ракетний обстріл Харкова 12 жовтня: що відомо

За попередніми даними, армія РФ застосувала 10 ракет типу Бандероль по цивільній інфраструктурі міста.

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У Холодногірському районі одна з російських ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Також пошкоджено щонайменше десять приватних будинків.

Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла двох людей. Згодом стало відомо, що рятувальники знайшли тіло третьої загиблої людини.

У Шевченківському районі окупанти поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок. На першому поверсі загорілося приміщення банку, також вогонь охопив шість автомобілів. Крім того, пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків.

За даними ДСНС, унаслідок ракетного обстрілу постраждали 15 людей, ще трьох вдалося врятувати.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що двох постраждалих госпіталізували у важкому стані. Зокрема, 19-річний хлопець перебував в опіковій реанімації, а іншому чоловіку проводили операцію.

Ще троє людей були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Під час ліквідації наслідків російського удару постраждав і рятувальник ДСНС. Його доправили до лікарні.

На місцях влучань працюють рятувальники, піротехніки, кінологи, правоохоронці, медики, волонтери та комунальні служби. Тривають аварійно-рятувальні роботи й ліквідація пожеж.

Поліцейські обходять пошкоджені будинки та квартири, щоб виявити людей, які можуть потребувати допомоги. Психологи ДСНС надають підтримку постраждалим.

Остаточні наслідки ракетного обстрілу Харкова 12 жовтня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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