Взрывы в Днепре 13 октября: повреждены многоэтажки и автомобили, есть раненый
Взрывы в Днепре прогремели утром 13 октября во время российской атаки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 13 октября: что известно
По данным ОВА, в одном из районов города взрывная волна выбила окна в многоэтажных жилых домах.
В результате взрывов в Днепре 13 октября также повреждены объекты транспортной инфраструктуры и автомобили.
Во время атаки ранения получил 64-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, но он отказался от госпитализации.
Информация о других возможных последствиях взрывов в Днепре 13 октября уточняется.
По данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, враг атаковал Днепр управляемыми авиабомбами (КАБами).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА