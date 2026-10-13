Взрывы в Днепре прогремели утром 13 октября во время российской атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 13 октября: что известно

По данным ОВА, в одном из районов города взрывная волна выбила окна в многоэтажных жилых домах.

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В результате взрывов в Днепре 13 октября также повреждены объекты транспортной инфраструктуры и автомобили.

Во время атаки ранения получил 64-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, но он отказался от госпитализации.

Информация о других возможных последствиях взрывов в Днепре 13 октября уточняется.

По данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, враг атаковал Днепр управляемыми авиабомбами (КАБами).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА