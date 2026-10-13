Взрывы во Львове прогремели во время утренней атаки российских беспилотников.

Об этом сообщили начальник Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

Взрывы во Львове 13 октября: что известно

Воздушную тревогу в Львовском районе объявили в 04:50. Впоследствии опасность распространилась на Золочевский, Дрогобычский, Яворовский и Стрыйский районы области.

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По данным Воздушных сил ВСУ, около 05:00 и 05:04 реактивный беспилотник двигался в направлении Перемышлян на Львовщине.

В 05:10 глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил о высокой опасности во Львове и о работе противовоздушной обороны.

Мэр Андрей Садовый призвал жителей укрыться в безопасных местах. Позже он сообщил еще об одном Шахеде над городом. Во Львове были слышны взрывы.

По предварительным данным, сбитый российский дрон упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района (это пригород Львова). В результате в двух домах начались пожары, также повреждены три автомобиля.

— По предварительным данным, во время воздушной тревоги сбитый вражеский дрон упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. Горят два дома. Повреждены три автомобиля. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают все службы, — сообщил Козицкий.

В 05:21 во Львовском районе объявили отбой воздушной тревоги.

Окончательные последствия взрывов во Львове и районе 13 октября пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.