Вибухи у Дніпрі пролунали вранці 13 жовтня під час російської атаки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 13 жовтня: що відомо

За даними ОВА, в одному з районів міста вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхових житлових будинках.

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Внаслідок вибухів у Дніпрі 13 жовтня також пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, гімназію та автомобілі.

Під час атаки поранення дістав 64-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, однак від госпіталізації він відмовився.

Інформація про інші можливі наслідки вибухів у Дніпрі 13 жовтня уточнюється.

За даними очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, ворог атакував Дніпро керованими авіабомбами (КАБами).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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