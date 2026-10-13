Вибухи у Дніпрі 13 жовтня: пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі, є поранений
Вибухи у Дніпрі пролунали вранці 13 жовтня під час російської атаки.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 13 жовтня: що відомо
За даними ОВА, в одному з районів міста вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхових житлових будинках.
Внаслідок вибухів у Дніпрі 13 жовтня також пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, гімназію та автомобілі.
Під час атаки поранення дістав 64-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, однак від госпіталізації він відмовився.
Інформація про інші можливі наслідки вибухів у Дніпрі 13 жовтня уточнюється.
За даними очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, ворог атакував Дніпро керованими авіабомбами (КАБами).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА