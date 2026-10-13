Во время взрывов в Ровно 13 октября вражеский беспилотник попал в учебное заведение.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Взрывы в Ровно 13 октября: что известно

Российский беспилотник попал в один из корпусов учебного заведения, расположенного в центре Ровно.

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— У нас прилет БпЛА в центр города, в корпус учебного заведения, — сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

По его словам, в результате российского удара есть раненые, а также зафиксировано значительное количество повреждений.

Точное количество пострадавших и характер их травм глава области пока не уточнил.

На месте попадания работают все соответствующие службы.

Окончательные последствия взрывов в Ровно 13 октября пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.