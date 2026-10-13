Взрывы в Ровно: российский дрон ударил по учебному заведению, есть раненые
Во время взрывов в Ровно 13 октября вражеский беспилотник попал в учебное заведение.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Взрывы в Ровно 13 октября: что известно
Российский беспилотник попал в один из корпусов учебного заведения, расположенного в центре Ровно.
— У нас прилет БпЛА в центр города, в корпус учебного заведения, — сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
По его словам, в результате российского удара есть раненые, а также зафиксировано значительное количество повреждений.
Точное количество пострадавших и характер их травм глава области пока не уточнил.
На месте попадания работают все соответствующие службы.
Окончательные последствия взрывов в Ровно 13 октября пока устанавливаются.
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