Під час вибухів у Рівному 13 жовтня ворожий безпілотник влучив у навчальний заклад.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Вибухи у Рівному 13 жовтня: що відомо

Російський безпілотник влучив в один із корпусів навчального закладу, розташованого в центрі Рівного.

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— Маємо приліт БпЛА в центр міста, в корпус навчального закладу, — повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, внаслідок російського удару є поранені, а також зафіксовано значну кількість пошкоджень.

Точну кількість постраждалих та характер їхніх травм очільник області поки не уточнив.

На місці влучання працюють усі відповідні служби.

Остаточні наслідки вибухів у Рівному 13 жовтня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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