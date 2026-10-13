Вибухи у Рівному: російський дрон вдарив по навчальному закладу, є поранені
Під час вибухів у Рівному 13 жовтня ворожий безпілотник влучив у навчальний заклад.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Вибухи у Рівному 13 жовтня: що відомо
Російський безпілотник влучив в один із корпусів навчального закладу, розташованого в центрі Рівного.
— Маємо приліт БпЛА в центр міста, в корпус навчального закладу, — повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
За його словами, внаслідок російського удару є поранені, а також зафіксовано значну кількість пошкоджень.
Точну кількість постраждалих та характер їхніх травм очільник області поки не уточнив.
На місці влучання працюють усі відповідні служби.
Остаточні наслідки вибухів у Рівному 13 жовтня встановлюються.
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