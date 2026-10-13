Российские войска за сутки несколько раз атаковали Хмельницкую область ударными дронами. Во время одной из атак враг попал в медицинское учреждение.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Атака на Хмельницкую область 13 октября: что известно

В течение суток в регионе работали силы противовоздушной обороны, которые сбивали вражеские цели.

Сейчас смотрят

По информации начальника Хмельницкой ОВА, во время одной из атак были повреждены окна и входная группа одного из медицинских учреждений области. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Четверо пациентов, которые находились на лечении, получили незначительные травмы. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Информации о погибших не поступало.

Окончательные последствия атаки на Хмельницкую область 13 октября уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.