В Хмельницком после серии российских ударов 13 октября сгорел крупный логистический распределительный центр компании Эпицентр.

О последствиях атаки сообщили начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, ГСЧС Украины и компания Эпицентр К.

Атака на Эпицентр в Хмельницком 13 октября: что известно

В течение 13 октября российские войска десять раз атаковали логистический распределительный центр Эпицентра в Хмельницком.

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По данным компании, в результате ударов возникло пять крупных пожаров. Огонь уничтожил около 85% товаров, которые хранились внутри комплекса.

Тушение затрудняли российские беспилотники. Как утверждают в компании, в небе находилось около трех десятков дронов.

— За ночь логистический комплекс в Хмельницком полностью сгорел, — сообщили в Эпицентре.

Этот объект оставался фактически последним крупным складским комплексом компании после уничтожения двух логистических центров в Киеве и Киевской области.

Отсюда товары поставлялись в торговые центры сети. В компании заявили о значительных финансовых потерях и разрушении логистики.

Никто из сотрудников Эпицентра в результате атаки не пострадал.

Атаки на Хмельницкую область 14 октября: что известно

По данным ГСЧС, российские дроны вызвали пожары на территории предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах.

В Хмельницком районе из-за падения обломков загорелась автозаправочная станция. Двое людей получили легкие ранения.

В самом Хмельницком обломки дронов вызвали возгорание в двух частных домах одного из микрорайонов города. По информации спасателей, сообщений о пострадавших именно на этих объектах не поступало.

Работу спасателей осложняли повторные российские атаки. Из-за опасности им не раз приходилось покидать места проведения работ.

ГСЧС продолжает тушить пожар на одном из предприятий Хмельницкого района. К тушению привлечены 80 спасателей и 22 единицы техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.