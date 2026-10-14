У Хмельницькому після серії російських ударів 13 жовтня згорів великий логістичний розподільчий центр компанії Епіцентр.

Про наслідки атаки повідомили начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, ДСНС України та компанія Епіцентр К.

Атака на Епіцентр у Хмельницькому 13 жовтня: що відомо

Протягом 13 жовтня російські війська десять разів атакували логістичний розподільчий центр Епіцентру у Хмельницькому.

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За даними компанії, внаслідок ударів виникли п’ять масштабних пожеж. Вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині комплексу.

Гасіння ускладнювали російські безпілотники. Як стверджують у компанії, в небі перебували близько трьох десятків дронів.

— За ніч логістичний комплекс у Хмельницькому повністю згорів, — повідомили в Епіцентрі.

Цей об’єкт залишався фактично останнім великим складським комплексом компанії після знищення двох логістичних центрів у Києві та Київській області.

Звідси товари постачали до торговельних центрів мережі. У компанії заявили про значні фінансові втрати та руйнування логістики.

Ніхто з працівників Епіцентру внаслідок атаки не постраждав.

Атаки на Хмельниччину 14 жовтня: що відомо

За інформацією ДСНС, російські безпілотники спричинили пожежі на територіях підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах.

У Хмельницькому районі через падіння уламків загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У самому Хмельницькому уламки дронів спричинили займання у двох приватних домоволодіннях одного з мікрорайонів міста. За інформацією рятувальників, повідомлень про постраждалих саме на цих об’єктах не надходило.

Роботу надзвичайників ускладнювали повторні російські атаки. Через небезпеку вони неодноразово були змушені залишати місця проведення робіт.

ДСНС продовжує ліквідовувати пожежу на одному з підприємств Хмельницького району. До гасіння залучено 80 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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