Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником типа Шахед по супермаркету в Одесской области. В результате атаки три человека получили ранения, здание магазина частично разрушено.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Атака на супермаркет в Одесской области

По словам главы государства, российский реактивный дрон попал в обычный магазин в Одесской области. В результате удара часть здания разрушена, также повреждены автомобили, которые находились рядом.

Сейчас смотрят

Известно о трех пострадавших. На месте атаки работают экстренные и другие необходимые службы, которые оказывают помощь раненым и ликвидируют последствия обстрелов.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает атаковать гражданские объекты в Украине. Под постоянной опасностью остаются жилые дома, торговые заведения, энергетические объекты и другая критическая инфраструктура.

Президент подчеркнул необходимость усиления помощи со стороны международных партнеров, в частности для защиты украинских городов и гражданского населения от российских воздушных ударов.

Зеленский призвал не ослаблять санкции против России

Комментируя очередную атаку, глава государства также выразил обеспокоенность из-за сигналов из Соединенных Штатов о возможном дальнейшем смягчении санкций против РФ.

Он подчеркнул, что продолжение российских ударов по гражданским объектам демонстрирует реакцию Москвы на подобные сигналы.

Зеленский напомнил, что ограничения против России вводили США, Европа и другие международные партнеры в ответ на агрессию против Украины. Поскольку война продолжается, оснований для их отмены нет.

Президент подчеркнул, что ослабление санкций может обеспечить России дополнительные финансовые ресурсы для продолжения боевых действий. По его словам, международное сообщество должно усиливать давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.