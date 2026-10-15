Російські війська завдали удару реактивним безпілотником типу Шахед по супермаркету в Одеській області. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення, будівля магазину частково зруйнована.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удар по супермаркету на Одещині

За словами глави держави, російський реактивний дрон влучив у звичайний магазин на Одещині. Внаслідок удару частину будівлі зруйновано, також пошкоджено автомобілі, які перебували поблизу.

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Відомо про трьох постраждалих. На місці атаки працюють екстрені та інші необхідні служби, які надають допомогу пораненим і ліквідовують наслідки обстрілу.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує атакувати цивільні об’єкти в Україні. Під постійною загрозою залишаються житлові будинки, торговельні заклади, енергетичні об’єкти та інша критична інфраструктура.

Президент підкреслив необхідність посилення допомоги з боку міжнародних партнерів, зокрема для захисту українських міст і цивільного населення від російських повітряних ударів.

Зеленський закликав не послаблювати санкції проти Росії

Коментуючи чергову атаку, глава держави також висловив занепокоєння через сигнали зі Сполучених Штатів щодо можливого подальшого пом’якшення санкцій проти РФ.

На його думку, продовження російських ударів по цивільних об’єктах демонструє реакцію Москви на такі сигнали.

Зеленський нагадав, що обмеження проти Росії запроваджували США, Європа та інші міжнародні партнери у відповідь на агресію проти України. Оскільки війна триває, підстав для їх скасування немає.

Президент наголосив, що послаблення санкцій може забезпечити Росії додаткові фінансові ресурси для продовження бойових дій. Натомість, за його словами, міжнародна спільнота має посилювати тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну.

Фото: Володимир Зеленський

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