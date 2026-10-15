Вечером, 14 октября 2026 года, РФ нанесла массированный удар по Кропивницкому и Кировоградской области.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации (ОГА) Андрей Райкович.

Атака на Кропивницкий 14 октября 2026 года: последствия

По словам Андрея Райковича, основными целями вражеской атаки на Кропивницкий стали объекты логистики, а также транспортные и промышленные предприятия региона.

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Как уточнили в ГСЧС Украины, Кировоградщина находилась под массированной атакой вражеских дронов более 10 часов.

В Кропивницком зафиксировано попадания по территориям предприятий, логистических центров, складов, жилых домов и придомовых территорий. В результате атаки вспыхнули пожары.

Кроме того, в Кропивницком и Новоукраинском районах под удары попали объекты транспортной инфраструктуры, там также возникли возгорания. В результате атаки повреждены жилые дома, придомовые территории и автомобили.

В общей сложности на территории региона последствия вражеских ударов зафиксированы на 25 локациях.

В результате атаки на Кропивницкий 14 октября количество погибших выросло до трех человек, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести.

Глава Кировоградской ОВА призвал жителей области строго соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Кроме того, Райкович обратился к гражданам с просьбой воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов с последствиями попадания в Кропивницком и работой сил ПВО в сети.

Источник : ГСЧС

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