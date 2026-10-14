Россия атаковала дроном Луцк, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Известно, что в результате российского обстрела пострадали 6 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Атака на Луцк 14 октября: что известно

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Волынской областной военной администрации Роман Романюк, в результате атаки реактивного вражеского Шахеда есть разрушение гражданской инфраструктуры в Луцке.

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— В частности, в группе европейских товаров ЕвроГруп. На сейчас известно о 6 пострадавших, 2 — в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона также были люди. Детали позже, — подчеркнул глава Волынской ОВА.

На месте работают все службы. Продолжается локализация пожара.

Напомним, что в субботу, 12 сентября, в Луцке раздавались взрывы – россияне атаковали дронами объекты Укрзализныци. Обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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