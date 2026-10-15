Взрывы в Ровно: город с ночи пережил несколько волн воздушных атак, есть повреждения
- 15 октября 2026 года враг атаковал Ровно.
- О последствиях атаки на Ровно рассказал глава ОВА.
В течение ночи на 15 октября город Ровно оказался под массированным ударом врага — областной центр пережил несколько волн воздушных атак.
О взрывах в Ровно сообщил начальник Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль.
Взрывы в Ровно: что произошло 15 октября 2026 года
По словам главы ОВА, в результате взрывов в Ровно в областном центре подверглись разрушению два здания в частном секторе.
В одном из домов в результате попадания вражеского боеприпаса вспыхнула кровля.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В результате ночных вражеских ударов люди ранений не получили, погибших нет.
Кроме этого, из-за обрыва линии электропередач, вызванного вражеским обстрелом, часть Ровенского района временно оставалась без света.
Как сообщил Александр Коваль, благодаря оперативной работе энергетиков и аварийных служб повреждение на ЛЭП ликвидировано, а электроснабжение в обесточенных населенных пунктах полностью восстановлено.
Около 09:00 в городе Ровно снова раздавалась воздушная тревога.
По словам Коваля, работали силы ПВО.
О последствиях взрывов в Ровно информации на 10:00 нет.