Упродовж ночі проти 15 жовтня місто Рівне опинилося під масованим ударом ворога — обласний центр пережив кілька хвиль повітряних атак.

Про вибухи у Рівному повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

Вибухи в Рівному: що сталося 15 жовтня 2026 року

За словами очільника ОВА, внаслідок вибухів у Рівному в обласному центрі зазнали руйнувань дві будівлі у приватному секторі.

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В одному з будинків унаслідок влучання ворожого боєприпасу спалахнула покрівля.

Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували пожежу.

Унаслідок нічних ворожих ударів люди поранень не отримали, загиблих немає.

Окрім цього, через обрив лінії електропередач, спричинений ворожим обстрілом, частина Рівненського району тимчасово залишалася без світла.

Як повідомив Олександр Коваль, завдяки оперативній роботі енергетиків та аварійних служб пошкодження на ЛЕП ліквідовано, а електропостачання у знеструмлених населених пунктах повністю відновлено.

Близько 09:00 в місті Рівному знову лунала повітряна тривога.

За словами Коваля, працювали сили ППО.

Про наслідки вибухів у Рівному інформації станом на 10:00 немає.

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