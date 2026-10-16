Чергова атака на Харків відбулася ввечері 16 жовтня. Відомо про влучання у Слобідському та Немишлянському районах міста, є постраждалі.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Харків 16 жовтня: які наслідки

– У Слобідському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків – за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон, – розповів Терехов.

Він додав, що внаслідок ворожого удару по Слобідському району є п’ятеро постраждалих.

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Синєгубов повідомив про ракетний удар по Немишлянському району. Унаслідок нього дев’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них – 13-річні дівчинка та хлопець.

Пізніше Терехов повідомив про ще один удар по Немишлянському району.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Харків. Були зафіксовані влучання у Шевченківському, Індустріальному та Основ’янському районах міста.

Унаслідок ранкової атаки на Харків загинуло двох людей, ще 19 постраждали. Десятеро були госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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