Атака на Харків 16 жовтня: пошкоджені житлові будинки, є постраждалі
Чергова атака на Харків відбулася ввечері 16 жовтня. Відомо про влучання у Слобідському та Немишлянському районах міста, є постраждалі.
Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
Атака на Харків 16 жовтня: які наслідки
– У Слобідському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків – за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон, – розповів Терехов.
Він додав, що внаслідок ворожого удару по Слобідському району є п’ятеро постраждалих.
Синєгубов повідомив про ракетний удар по Немишлянському району. Унаслідок нього дев’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них – 13-річні дівчинка та хлопець.
Пізніше Терехов повідомив про ще один удар по Немишлянському району.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Харків. Були зафіксовані влучання у Шевченківському, Індустріальному та Основ’янському районах міста.
Унаслідок ранкової атаки на Харків загинуло двох людей, ще 19 постраждали. Десятеро були госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.
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