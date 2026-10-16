В ночь на 16 октября российская атака повредила гражданскую инфраструктуру в Ровно, в том числе жилые дома.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Атака на Ровно 16 октября: что известно о последствиях

По словам главы ОВА, на местах повреждений уже работают экстренные службы, ликвидирующие последствия российской атаки. Воздушная тревога усложняет спасательные работы.

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За медицинской помощью обратились семь человек, однако госпитализация никому не понадобилась.

Городские власти совместно с областной администрацией работают над обследованием поврежденного жилья и организацией временного отселения пострадавших жителей.

Люди, чье имущество получило повреждения в результате атаки, могут обратиться на горячую линию горисполкома по номеру 1553, сообщил Александр Коваль. Также помощь можно получить непосредственно на месте — у представителей городского совета возле поврежденных домов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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