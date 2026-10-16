У ніч проти 16 жовтня російська атака пошкодила цивільну інфраструктуру в Рівному, зокрема житлові будинки.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Атака на Рівне 16 жовтня: що відомо про наслідки

За словами очільника ОВА, на місцях пошкоджень уже працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки. Повітряна тривога ускладнює рятувальні роботи.

Зараз дивляться

По медичну допомогу звернулися семеро людей, однак наразі госпіталізація нікому не знадобилася.

Міська влада спільно з обласною адміністрацією працює над обстеженням пошкодженого житла та організацією тимчасового відселення постраждалих мешканців.

Люди, чиє майно зазнало пошкоджень унаслідок атаки, можуть звернутися на гарячу лінію міськвиконкому за номером 1553, повідомив Олександр Коваль. Також допомогу можна отримати безпосередньо на місці — у представників міської ради біля пошкоджених будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.