Во время взрывов в Киеве сегодня, 14 октября, был нанесен удар по нескольким энергообъектам столицы.

Погиб человек в Голосеевском районе, еще один пострадал в Дарницком районе.

Кроме того, возросло количество погибших и пострадавших в результате вечерних взрывов в Киеве, когда произошло попадание, в частности, в девятиэтажку в Деснянском районе.

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Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко, а также представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы в Киеве 14 октября: что известно

Во время утренних взрывов в Киеве 14 октября враг атаковал несколько энергообъектов столицы. В данный момент известно об одном погибшем в Голосеевском районе и одном пострадавшем в Дарницком районе. Окончательные последствия взрывов в Киеве сегодня пока устанавливаются. Из-за повышенной угрозы с воздуха для столицы движение поездов Kyiv City Express временно приостановили в обоих направлениях. Как сообщили в Kyiv City Express, решение приняли по указанию мониторинговой группы Укрзализныци. Пассажиров призвали во время вынужденных остановок находиться не менее чем в 200 метрах от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение городской электрички по кольцу возобновят после устранения воздушной угрозы. Кроме того, Виталий Кличко рассказал новые подробности вражеской атаки на Киев 13 октября. Поздно вечером российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Деснянском районе столицы. По словам мэра Виталия Кличко, ракета попала в девятиэтажный дом. В результате удара в квартирах с первого по восьмой этаж начался пожар. Спасатели начали эвакуацию жильцов с верхних этажей. Сначала сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. Позже число раненых увеличилось. По последним данным Кличко, в Деснянском районе пострадал 21 человек, среди них — восьмилетний ребенок. Из пострадавших 16 человек госпитализировали. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Количество погибших возросло до двух. Поисково-спасательная операция продолжается. Отметим, что в Деснянском районе в результате российской атаки, кроме дома, загорелось также складское здание. На месте работают спасатели. В Дарницком районе около полуночи обломки упали на территорию стадиона, вызвав возгорание газона. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наша страна снова не получила от международных партнеров предупреждения о запуске российских баллистических ракет по Киеву. Президент сообщил, что украинские системы обнаружили ракеты буквально на подлете к столице. Главной целью удара стала ТЭЦ-4, где зафиксировали попадание. Также был поврежден жилой дом. В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что информации от партнеров о ракетных пусках заранее не поступало. Причины этого выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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