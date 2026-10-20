Удень 20 жовтня у Києві пролунали вибухи. Унаслідок падіння уламків безпілотника в Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 20 жовтня: що відомо

За попередніми даними, на місце події у Голосіївському районі направили екстрені служби.

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Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Медики надали їм допомогу на місці. Згодом кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до трьох осіб.

Також у Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника на відкритій території поблизу зеленої зони. На місце також виїхали екстрені служби.

Обставини події, а також інформація про пошкодження уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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