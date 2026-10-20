Вибухи у Києві 20 жовтня: уламки БпЛА влучили в медзаклад, є постраждалі
- У Голосіївському районі уламки БпЛА влучили у верхні поверхи медичного закладу.
- У Деснянському районі безпілотник упав на відкритій території біля зеленої зони.
- На місцях працюють екстрені служби.
Удень 20 жовтня у Києві пролунали вибухи. Унаслідок падіння уламків безпілотника в Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 20 жовтня: що відомо
За попередніми даними, на місце події у Голосіївському районі направили екстрені служби.
Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Медики надали їм допомогу на місці. Згодом кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до трьох осіб.
Також у Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника на відкритій території поблизу зеленої зони. На місце також виїхали екстрені служби.
Обставини події, а також інформація про пошкодження уточнюються.
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