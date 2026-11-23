Утром 23 ноября российские войска атаковали ударным FPV-дроном эвакуационный автомобиль в Краматорске Донецкой области, в салоне которого находились гражданские. В результате взрыва погибли 77-летняя пенсионерка и 68-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

В Краматорске FPV-дрон РФ попал в эвакуационное авто

По данным следствия, 23 ноября 2026 года в 09:18 армия РФ попала в Краматорске ударным FPV-дроном с боевой частью по автомобилю, который использовался для проведения эвакуационных мероприятий.

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В момент попадания в машине находились гражданские жители, пытавшиеся уехать из города.

В результате взрыва погибли два человека, среди которых 77-летняя пенсионерка и 68-летний местный житель.

Еще два человека получили ранения, в частности 69-летняя жена погибшего мужчины, 52-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и контузии. В настоящее время медики оказывают пострадавшим квалифицированную помощь.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Согласно действующему законодательству, за это преступление наказывают тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Фото: Донецкая областная прокуратура

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