Автор гола в ворота Эвертона получил премию Пушкаша

Мохаммед Салах получил премию Пушкаша, как автор лучшего гола года.
Форвард английского Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах получил приз имени Ференца Пушкаша как автор лучшего гола 2018 года.
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Свой гол Салах забил в ливерпульском дерби Эвертону в рамках АПЛ.
Кроме Салаха на премию имени Пушкаша, претендовали: Гарет Бэйл (Реал), Лазарос Христодулопулос (Олимпиакос), Криштиану Роналду (Реал/Ювентус), Джорджиан де Арраскаета (Крузейро), Райли Макгрю (Ньюкасл Джетс), Лионель Месси (Барселона), Бенжамен Павар (Сборная Франции), Рикарду Куарежма (Сборная Португалии), Денис Черышев (Валенсия).
Ранее Ливерпуль донес в полицию на Салаха.
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