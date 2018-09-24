PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Автор гола в ворота Эвертона получил премию Пушкаша/

Автор гола в ворота Эвертона получил премию Пушкаша

Мохаммед Салах получил премию Пушкаша, как автор лучшего гола года.

Форвард английского Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах получил приз имени Ференца Пушкаша как автор лучшего гола 2018 года.

Читайте: Трудно падать с Олимпа? Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА

Свой гол Салах забил в ливерпульском дерби Эвертону в рамках АПЛ.

Кроме Салаха на премию имени Пушкаша, претендовали: Гарет Бэйл (Реал), Лазарос Христодулопулос (Олимпиакос), Криштиану Роналду (Реал/Ювентус), Джорджиан де Арраскаета (Крузейро), Райли Макгрю (Ньюкасл Джетс), Лионель Месси (Барселона), Бенжамен Павар (Сборная Франции), Рикарду Куарежма (Сборная Португалии), Денис Черышев (Валенсия).

Ранее Ливерпуль донес в полицию на Салаха.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ФИФА назвала лучшего футболиста года
Кто получит награду лучшего игрока по версии ФИФА? (ГОЛОСОВАНИЕ)
Трудно падать с Олимпа? Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА
Лига чемпионов: назван лучший гол 1-го тура
Салах гневно отреагировал на гол Фирмино в ворота ПСЖ
Ибрагимович забил свой 500-й гол – ударом в стиле карате
Все претенденты на символическую сборную года ФИФА
ФИФА назвала тройку претендентов на звание Игрок года
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка