Автор голу у ворота Евертона отримав премію Пушкаша

Мохаммед Салах отримав премію Пушкаша, як автор найкращого голу року.
Форвард англійського Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах отримав приз імені Ференца Пушкаша як автор найкращого голу 2018 року.
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Свій гол Салах забив у ліверпульському дербі Евертону в рамках АПЛ.
Окрім Салаха на премію імені Пушкаша, претендували: Гарет Бейл (Реал), Лазарос Христодулопулос (Олімпіакос), Кріштіану Роналду (Реал/Ювентус), Джорджіан де Арраскаета (Крузейро), Райлі Макгрю (Ньюкасл Джетс), Ліонель Мессі (Барселона), Бенжамен Павар (Збірна Франції), Рікарду Куарежма (Збірна Португалії), Денис Черишев (Валенсія).
Раніше Ліверпуль доніс у поліцію на Салаха.
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