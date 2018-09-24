Английский футболист стал отцом троих детей от разных женщин за полтора месяца

Форвард Сток Сити Сейдо Бераино стал отцом троих детей от разных женщин в мае-июне этого года.

Английский футболист Сток Сити Сейдо Бераино стал отцом троих детей от разных женщин за полтора месяца.

Об этом сообщает издание The Sun.

25-летний футболист, который кроме английского паспорта, имеет еще паспорт Бурунди, указанный в свидетельствах о рождении в двух из них. Мать третьего ребенка намерен судиться за признание Бераино отцом.

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Первый ребенок родилась 30 мая от бывшей невесты Стефании Кристофоро, которой 27 лет. Пара была помолвлена, но разошлась в феврале этого года.

Второй ребенок появился на свет 15 июня от 28-летней медсестры из Африки. Третьего ребенка от Челси Лавлейс, которая родила 17 июня, Бераино не признал.

Кстати, последний раз футболист забивал за Сток Сити в августе против Хаддерсфилд. На гол англичанина фанатам пришлось ждать 913 дней, именно столько времени футболист не мог поразить ворота соперника. Сейчас в Чемпионшипе его Сток Сити после 9-ти туров занимает 18-ю строчку.

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Фото: Getty Images.