PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі/

Гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі

Вінгер Вест-Гема Андрій Ярмоленко показав, як з нього насміхаються одноклубники за невдалу гру проти Челсі.

Андрій Ярмоленко міг стати героєм поєдинку Вест Гема проти Челсі у 6-му турі АПЛ, але його епічний промах зробив з нього антигероя.

Партнери Андрія Ярмоленко по Вест Гему пожартували над футболістом не без допомоги фотошопу зобразивши українця у вигляді квадратної голови після його промаху.

Читайте: Український вікенд: розгром Гента з Яремчуком та повний матч Ярмоленка в АПЛ

Наступного дня в роздягальні команди з’явилася фотожаба з людиною з квадратною головою, а зверху було написано прізвисько українця Yarma.

Сам Ярмоленко, вочевидь, оцінив жарт одноклубників, адже сам опублікував відповідне відео в своєму акаунті в Twitter.

До речі, футболіст Цюриха Беньямін Кололлі невдало відсвяткував забитий гол у ворота грецького АЕКа у першому матчі групового етапу Ліги Європи.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Український вікенд: розгром Гента з Яремчуком та повний матч Ярмоленка в АПЛ
Український вікенд: дубль Ярмоленка в АПЛ та дві перемоги у Греції
Чим вразив Ярмоленко у матчі проти Евертона
Ярмоленко вперше забив за Вест Хем – одразу дубль
Пеллегріні пояснив, чому Ярмоленка немає в старті
Український вікенд: голи в Бельгії та Іспанії і вилучення Коноплянки
Український вікенд: гол Безуса в Бельгії та чергове фіаско команди Ярмоленка в АПЛ
Ювентус — Лаціо, Арсенал — Вест Гем: анонс та прогноз матчів
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка