Гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі

Вінгер Вест-Гема Андрій Ярмоленко показав, як з нього насміхаються одноклубники за невдалу гру проти Челсі.
Андрій Ярмоленко міг стати героєм поєдинку Вест Гема проти Челсі у 6-му турі АПЛ, але його епічний промах зробив з нього антигероя.
Партнери Андрія Ярмоленко по Вест Гему пожартували над футболістом не без допомоги фотошопу зобразивши українця у вигляді квадратної голови після його промаху.
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Наступного дня в роздягальні команди з’явилася фотожаба з людиною з квадратною головою, а зверху було написано прізвисько українця Yarma.
— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 24 сентября 2018 г.
Сам Ярмоленко, вочевидь, оцінив жарт одноклубників, адже сам опублікував відповідне відео в своєму акаунті в Twitter.
До речі, футболіст Цюриха Беньямін Кололлі невдало відсвяткував забитий гол у ворота грецького АЕКа у першому матчі групового етапу Ліги Європи.