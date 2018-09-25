Гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі

Вінгер Вест-Гема Андрій Ярмоленко показав, як з нього насміхаються одноклубники за невдалу гру проти Челсі.

Андрій Ярмоленко міг стати героєм поєдинку Вест Гема проти Челсі у 6-му турі АПЛ, але його епічний промах зробив з нього антигероя.

Партнери Андрія Ярмоленко по Вест Гему пожартували над футболістом не без допомоги фотошопу зобразивши українця у вигляді квадратної голови після його промаху.

Читайте: Український вікенд: розгром Гента з Яремчуком та повний матч Ярмоленка в АПЛ

Наступного дня в роздягальні команди з’явилася фотожаба з людиною з квадратною головою, а зверху було написано прізвисько українця Yarma.

Сам Ярмоленко, вочевидь, оцінив жарт одноклубників, адже сам опублікував відповідне відео в своєму акаунті в Twitter.

До речі, футболіст Цюриха Беньямін Кололлі невдало відсвяткував забитий гол у ворота грецького АЕКа у першому матчі групового етапу Ліги Європи.