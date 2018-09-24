Украинский уик-энд: разгром Гента с Яремчуком и полный матч Ярмоленко в АПЛ

В активе украинских сборников на прошлой неделе сухая ничья в АПЛ, разгром и волевая победа в Бельгии.

Украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко второй раз подряд вышел в стартовом составе своей команды в АПЛ. В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги молотобойцы дома принимали одного из лидеров чемпионата Челси. Ярмоленко впервые отыграл весь матч, однако не сумел отличиться. Игра так и завершилась ничьей – 0:0.

По итогам матча украинец получил оценку 6.3 от аналитического портала WhoScored – это самый низкий балл среди всех игроков основного состава молотобойцев.

После шести туров Вест Хэм, имея в своем активе четыре пункта, занимает 17-е место в турнирной таблице.

В чемпионате Бельгии Андерлехт дома принимал Стандарт и одержал волевую победу со счетом 2:1. Украинский хавбек Евгений Макаренко отыграл весь матч. Сейчас Андерлехт украинца занимает третье место в таблице, имея в активе 16 очков.

Победой завершился выезд Руслана Малиновского с Генком в гости к Серкль Брюгге. Команда украинца праздновала успех 5:2. Малиновский сыграл первый тайм после чего был заменен. Сейчас Генк идет на второй строчке чемпионата Бельгии.

А вот Гент Романа Яремчука потерпел разгромное поражение на своем поле от лидера чемпионата Бельгии Брюгге. Украинский форвард вышел в старте и провел на поле 68 минут. А вот украинский защитник Игорь Пластун отыграл полную встречу. После 8-ми туров Гент занимает 5-е место.

Отметим, что хавбек Шальке Евгений Коноплянка просидел в запасе домашнюю игру против Баварии (0:2), а в греческом дерби ПАОК взял верх над АЕКом 2:0, однако ни один из украинцев так и не вышел на поле Евгений Шахов, Евгений Хачериди и Дмитрий Чигринский наблюдали за игрой со скамейки запасных весь матч.

А вот голкипер испанского Леганеса Андрей Лунин, хавбек английского Манчестер Сити Александр Зинченко и форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев оказались вне заявки на матчи своих команд.

Фото: Getty Images, kaagent.be