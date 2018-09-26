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Шахтер впервые попал в топ-10 клубного рейтинга УЕФА

УЕФА обновил клубный рейтинг по итогам первого тура группового этапа еврокубков.

УЕФА опубликовал обновлений клубный рейтинг по итогам первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Читайте: Рейтинг ФИФА: сборная Украины поднялась на 6 позиций

Донецкий Шахтер, сыгравший вничью с немецким Хоффенхаймом (2:2) в Лиге чемпионов, имеет в активе 75 очков и занимает десятое место. В прошлом сезоне горняки были на 14-й строчке.

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Шахтер впервые попал в топ-10 клубного рейтинга УЕФА / 5 фотографий

Киевское Динамо разделило очки с казахской Астаной (2:2) в Лиге Европы и поднялось на 23-ю строчку (55 очков), обойдя Базель. В прошлом сезоне у киевлян было также 23-е место.

Ранее ФИФА назвала лучшего футболиста года.

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