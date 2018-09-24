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ФИФА назвала лучшего футболиста года

ФИФА во время церемонии в Лондоне назвала лучшего футболиста 2018 года.

Лучшим футболистом года по версии ФИФА стал хавбек сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич.

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Также на награду претендовали португалец Криштиану Роналду (Ювентус/Реал) и египтянин Мохаммед Салах (Ливерпуль).

Ранее стало известно, что Роналду не сможет присутствовать на церемонии вручения наград в Лондоне.

ФотоGetty Images.

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