УЄФА оновив клубний рейтинг за підсумками першого туру групового етапу єврокубків.
УЄФА опублікував оновлений клубний рейтинг за підсумками першого туру групових етапів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
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Донецький Шахтар, який зіграв внічию з німецьким Хоффенхаймом (2:2) в Лізі чемпіонів, має в активі 75 очок і посідає 10-е місце. У минулому сезоні гірники були на 14-ій сходинці.
Шахтар вперше потрапив до топ-10 клубного рейтингу УЄФА / 5 фотографий
Київське Динамо розділило очки з казахською Астаною (2:2) в Лізі Європи і піднялося на 23-й рядок (55 очок), обійшовши Базель. У минулому сезоні у киян було також 23-е місце.
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