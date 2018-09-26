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Шахтар вперше потрапив до топ-10 клубного рейтингу УЄФА

УЄФА оновив клубний рейтинг за підсумками першого туру групового етапу єврокубків.

УЄФА опублікував оновлений клубний рейтинг за підсумками першого туру групових етапів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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Донецький Шахтар, який зіграв внічию з німецьким Хоффенхаймом (2:2) в Лізі чемпіонів, має в активі 75 очок і посідає 10-е місце. У минулому сезоні гірники були на 14-ій сходинці.

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Шахтар вперше потрапив до топ-10 клубного рейтингу УЄФА / 5 фотографий

Київське Динамо розділило очки з казахською Астаною (2:2) в Лізі Європи і піднялося на 23-й рядок (55 очок), обійшовши Базель. У минулому сезоні у киян було також 23-е місце.

Раніше ФІФА назвала найкращого футболіста року.

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