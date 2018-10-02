Украинский гимнаст Игорь Радивилов занял второе место в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов занял второе место в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира в Париже.

Радивилов получил 14,950 баллов, что на 0,150 меньше, чем у победителя Самира Аит Саида из Франции.

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Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Ранее 25-летний украинец Игорь Радивилов выиграл серебро на чемпионате Европы в опорном прыжке.

Напомним, чемпионат мира-2018 по спортивной гимнастике пройдет в Дохе (Катар). Соревнования пройдут с 25 октября по 3 ноября.

Ранее мы писали, что Гвоздик выступит на разогреве боя Уайлдер – Фьюри.

Фото: НОК України.