Украинский гимнаст Игорь Радивилов занял второе место в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира.
Украинский гимнаст Игорь Радивилов занял второе место в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира в Париже.
Радивилов получил 14,950 баллов, что на 0,150 меньше, чем у победителя Самира Аит Саида из Франции.
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Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Ранее 25-летний украинец Игорь Радивилов выиграл серебро на чемпионате Европы в опорном прыжке.
Напомним, чемпионат мира-2018 по спортивной гимнастике пройдет в Дохе (Катар). Соревнования пройдут с 25 октября по 3 ноября.
Ранее мы писали, что Гвоздик выступит на разогреве боя Уайлдер – Фьюри.
Фото: НОК України.
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